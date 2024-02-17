ATATÜRK (1881 – 1919) FİLMİ

Filmden bahsetmeden önce şunu söyleyeyim bu filmi mutlaka ama mutlaka izleyin derim, bu filmi izledikten sonra Atatürk’ü hem daha iyi anlayacaksınız ve hem de daha çok seveceksiniz, bundan adım gibi de eminim.
Hepinizin bildiği gibi Disney Plus bu filmi yayınlamaktan son anda vazgeçmiş ve bu karar son derecede büyük tartışmalara neden olmuştu. Şimdi NOW adını alan o zamanki adıyla Fox TV yöneticilerinin de gayretleriyle sorun bir ölçüde çözülmüştü. Dizinin Fox TV Türkiye’de yayınlanması, film versiyonun ise Türkiye’de iki bölüm; ATATÜRK (1881 – 1919) I. Bölüm ve ATATÜRK (1881 – 1919) II. Bölüm halinde sinemalarda gösterime girmesi kararlaştırılmıştı.
Dizinin ilk bölümü Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 100. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX ekranlarında yayınlanmıştı.
Film olarak ise yapım iki bölüm halinde 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda gösterime girdi, 2024 yazında bu kez her iki filmiyle FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Filmin ilk bölümü Atatürk’ün çocukluğu ile başlayıp Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşı’na girişi ile son buluyor. Film Fox Tv’de yayınlanmasına rağmen sinema salonlarında da 1,6 milyon izleyici tarafından da izlenmiş bulunuyor.
5 Ocakta gösterime giren ikinci bölüm ise Çanakkale savaşı ile başlayıp 19 Mayıs’a giden süreci ve bu süreçte Yarbay Mustafa Kemal’den Atatürk’ün doğumunu yani Sarı Paşanın yaşadığı metamorfozu anlatıyor
Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu film, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamına odaklanmış. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmde, Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriliyor.
İşin açığı fırsat bulup ilk filmi izleyememiştim bari ikincisine gidelim dedik ve hanımla beraber gittik.
Giderken aslında çok da ümitli değildim, Türk tarihine damga vurmuş bu kadar önemli bir kişiliğin biyografisini beyazperdeye aktarmak zaten imkânsıza yakın zorlukta bir iştir. Diğer yandan bizim film yapımcı ve yönetmenlerini savaş filmlerini çekmekte ve savaş sahnelerini yaratmakta son derecede başarısız bulurum.
Doğrusunu söylemek gerekirse utandım, fazlasıyla önyargılı davranmışım.
Holywood filmlerine taş çıkaracak bir yapım olmuş, sinema dili çok başarılı; görseller etkileyici, konuşmalar tam kıvamında ne eksik kalmış ve nede fazla olmuş. Filmde hamasete de hemen hemen hiç yer vermemişler…
Mustafa Kemal’i bir acısıyla öfkesiyle, sevinciyle korkusuyla bir insan olarak resmetmişler ki bu zaten başlı başına zor bir iştir. Mustafa Kemal’i putlaştıran klasik yaklaşım aşılmış, bariyerler yıkılmış ve insan Mustafa Kemal tüm açıklığı ile seyirci ile buluşturulmuş, filmin bu yaklaşımına gerçekten de bayıldım.
Filme giderken tarihi gerçekler ve ideolojik yapıya ne kadar sadık kalınmış olacağını da çok merak ediyordum. Film bu noktada da benden tam not aldı doğrusu.
Özellikle Mustafa Kemal üzerinde şaibe yaratmaya hevesli güruhun istismar etmeyi pek sevdiği iki konu Enver Paşanın Mustafa Kemal’i Suriye cephesine ataması ve Vahdettin’in Mustafa Kemal’i Müfettiş olarak atayarak Samsun’a göndermesi çok doğru ve tarihi gerçeklere sadık kalınarak anlatılmış.
Filmi çok fazla anlatmayayım tadı tuzu kaçmasın gidip izleyin derim…
Bu filme emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum, filmde rol alan ve emeği geçen aşağıdaki kişilerin hepsini de fevkalade başarılı buldum onların da adını anmak ve haklarını teslim etmek isterim. Filmde görev ve rol dağılımı şöyle:
Yapımcı Saner Ayar ve senarist Necati Şahin projeyi oluşturmuş.
Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen filmde Saner Ayar ve Cengiz Çağatay yönetici yapımcılığını üstlenmiş. Görüntü yönetmeni Torben Forsberg, Müzik Batu Şener, Kurgu Ruşen Dağhan ve Zeki Öztürk’e ait
Çanakkale savaşı sahneleri üç buçuk hafta boyunca her gün gün doğarken ve gün batarken yaklaşık bin kişilik figüranla çekilmiş. Gemi ve donanmalar bire bir modellenerek bilgisayar tabanlı görüntülerle oluşturulmuş.
ROLLER:
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Celile Toyon - Yaşlı Kadın
Darko Perić - Stiliyan Kovaçev
Oğulcan Arman Uslu - İsmet İnönü
Alican Barlas - Kâzım Karabekir
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Meriç Özkaya - Talat Paşa
Cahit Gök - Cemal Paşa
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Doğaç Yıldız - Rauf Orbay
Şehsuvar Aktaş - VI. Mehmed
Hamdi Alkan
Lidija Kordić - Dimitrina Kovaçeva
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders[5]
John James - Colmar von der Goltz
Emre Yetim - Lütfü Bey
Devrim Özder Akın - Hüseyin Bey
Bülent Polat - Şemsi Efendi
Atakan Yarımdünya - Yakup Cemil
Alpay Kemal Atalan - Esat Paşa
Sinan Arslan - Cevat Abbas
Elbette burada ismini sayamadığım daha yüzlerce insan emekleriyle, alın terleriyle bu filme katkı sunmuşlar hepsini de buradan kutlamış olayım.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.