ATATÜRK (1881 – 1919) FİLMİ

Filmden bahsetmeden önce şunu söyleyeyim bu filmi mutlaka ama mutlaka izleyin derim, bu filmi izledikten sonra Atatürk’ü hem daha iyi anlayacaksınız ve hem de daha çok seveceksiniz, bundan adım gibi de eminim.

Hepinizin bildiği gibi Disney Plus bu filmi yayınlamaktan son anda vazgeçmiş ve bu karar son derecede büyük tartışmalara neden olmuştu. Şimdi NOW adını alan o zamanki adıyla Fox TV yöneticilerinin de gayretleriyle sorun bir ölçüde çözülmüştü. Dizinin Fox TV Türkiye’de yayınlanması, film versiyonun ise Türkiye’de iki bölüm; ATATÜRK (1881 – 1919) I. Bölüm ve ATATÜRK (1881 – 1919) II. Bölüm halinde sinemalarda gösterime girmesi kararlaştırılmıştı.

Dizinin ilk bölümü Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 100. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX ekranlarında yayınlanmıştı.

Film olarak ise yapım iki bölüm halinde 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda gösterime girdi, 2024 yazında bu kez her iki filmiyle FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Filmin ilk bölümü Atatürk’ün çocukluğu ile başlayıp Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşı’na girişi ile son buluyor. Film Fox Tv’de yayınlanmasına rağmen sinema salonlarında da 1,6 milyon izleyici tarafından da izlenmiş bulunuyor.

5 Ocakta gösterime giren ikinci bölüm ise Çanakkale savaşı ile başlayıp 19 Mayıs’a giden süreci ve bu süreçte Yarbay Mustafa Kemal’den Atatürk’ün doğumunu yani Sarı Paşanın yaşadığı metamorfozu anlatıyor

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu film, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamına odaklanmış. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmde, Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriliyor.

İşin açığı fırsat bulup ilk filmi izleyememiştim bari ikincisine gidelim dedik ve hanımla beraber gittik.

Giderken aslında çok da ümitli değildim, Türk tarihine damga vurmuş bu kadar önemli bir kişiliğin biyografisini beyazperdeye aktarmak zaten imkânsıza yakın zorlukta bir iştir. Diğer yandan bizim film yapımcı ve yönetmenlerini savaş filmlerini çekmekte ve savaş sahnelerini yaratmakta son derecede başarısız bulurum.

Doğrusunu söylemek gerekirse utandım, fazlasıyla önyargılı davranmışım.

Holywood filmlerine taş çıkaracak bir yapım olmuş, sinema dili çok başarılı; görseller etkileyici, konuşmalar tam kıvamında ne eksik kalmış ve nede fazla olmuş. Filmde hamasete de hemen hemen hiç yer vermemişler…

Mustafa Kemal’i bir acısıyla öfkesiyle, sevinciyle korkusuyla bir insan olarak resmetmişler ki bu zaten başlı başına zor bir iştir. Mustafa Kemal’i putlaştıran klasik yaklaşım aşılmış, bariyerler yıkılmış ve insan Mustafa Kemal tüm açıklığı ile seyirci ile buluşturulmuş, filmin bu yaklaşımına gerçekten de bayıldım.

Filme giderken tarihi gerçekler ve ideolojik yapıya ne kadar sadık kalınmış olacağını da çok merak ediyordum. Film bu noktada da benden tam not aldı doğrusu.

Özellikle Mustafa Kemal üzerinde şaibe yaratmaya hevesli güruhun istismar etmeyi pek sevdiği iki konu Enver Paşanın Mustafa Kemal’i Suriye cephesine ataması ve Vahdettin’in Mustafa Kemal’i Müfettiş olarak atayarak Samsun’a göndermesi çok doğru ve tarihi gerçeklere sadık kalınarak anlatılmış.

Filmi çok fazla anlatmayayım tadı tuzu kaçmasın gidip izleyin derim…

Bu filme emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum, filmde rol alan ve emeği geçen aşağıdaki kişilerin hepsini de fevkalade başarılı buldum onların da adını anmak ve haklarını teslim etmek isterim. Filmde görev ve rol dağılımı şöyle:

Yapımcı Saner Ayar ve senarist Necati Şahin projeyi oluşturmuş.

Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen filmde Saner Ayar ve Cengiz Çağatay yönetici yapımcılığını üstlenmiş. Görüntü yönetmeni Torben Forsberg, Müzik Batu Şener, Kurgu Ruşen Dağhan ve Zeki Öztürk’e ait

Çanakkale savaşı sahneleri üç buçuk hafta boyunca her gün gün doğarken ve gün batarken yaklaşık bin kişilik figüranla çekilmiş. Gemi ve donanmalar bire bir modellenerek bilgisayar tabanlı görüntülerle oluşturulmuş.

ROLLER:

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Celile Toyon - Yaşlı Kadın

Darko Perić - Stiliyan Kovaçev

Oğulcan Arman Uslu - İsmet İnönü

Alican Barlas - Kâzım Karabekir

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Meriç Özkaya - Talat Paşa

Cahit Gök - Cemal Paşa

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

Doğaç Yıldız - Rauf Orbay

Şehsuvar Aktaş - VI. Mehmed

Hamdi Alkan

Lidija Kordić - Dimitrina Kovaçeva

Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders[5]

John James - Colmar von der Goltz

Emre Yetim - Lütfü Bey

Devrim Özder Akın - Hüseyin Bey

Bülent Polat - Şemsi Efendi

Atakan Yarımdünya - Yakup Cemil

Alpay Kemal Atalan - Esat Paşa

Sinan Arslan - Cevat Abbas

Elbette burada ismini sayamadığım daha yüzlerce insan emekleriyle, alın terleriyle bu filme katkı sunmuşlar hepsini de buradan kutlamış olayım.