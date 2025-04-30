İkili ilişkilerde sevgi, anlayış kadar güç dengesi ve psikolojik etkileşimlerde de önemli rol oynar.

İki insan arasındaki bağın sağlıklı olması yalnızca sevgiyle değil, aynı zamanda karşılıklı saygı ve sorumluluk bilinciyle mümkündür.

Ne yazık ki bazı ilişkilerde, taraflardan biri bilinçli ya da bilinçsiz şekilde çeşitli psikolojik oyunlara başvurabilir.

Bu oyunlar karşı tarafı kontrol altına almak, duygusal üstünlük sağlamak ya da kendi zayıflıklarını gizlemek amacıyla kullanılır.

En sık karşılaşılan oyunlardan biri, ‘’Ben böyleysem, senin yüzünden!’’ söyleminde hayat bulur.

Bu gibi bir söylem, kişinin kendi davranışlarının sorumluluğunu almadığına işaret eder.

Duygusal yükünü başkasına yansıtarak onu suçlu hissettirmeyi amaçlar.

Bu duruma psikolojide duygusal yönlendirme ya da manipülasyon denir.

Bu tür bir yaklaşım ilişkideki dengeyi bozar; zamanla bir taraf kendini sürekli suçlu, eksik ve baskı altında hisseder.

Manipülatif ilişkilerde kişinin zamanla özgüveni zedelenir, kendi sınırlarını kaybeder ve ilişkide denge bozulur.

Örneğin, biri sık sık kırıcı konuşuyorsa ve ardından ‘’Sen böyle davranmasan, ben de böyle konuşmazdım’’ diyorsa, burada aslında kendi saldırgan tavrını meşrulaştırmaya çalışıyordur.

Ya da bir partner, sürekli kıskançlık yapıp bunu ‘’Sana güvenmiyorum çünkü çok ilgisizsin’’ diyerek açıklıyorsa asıl mesele kendi güvensizliğidir.

Bu gibi durumlarda kişi kendi duygusal sorunlarını çözmek yerine partnerini sorumlu tutarak rahatlamaya çalışır.

Böylece ilişki doğal ve sevgi dolu bir bağ olmaktan çıkar; yerine gerginlik ve endişe barındıran bir yapı alır.

Oysa olgun bireyler, duygularının ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir.

Başkalarını bunun nedeni olarak görmez.

Peki böyle bir ilişkide nasıl sağlıklı kalınır?

Bu tür duygusal tuzaklardan korunmak için önce farkındalık geliştirmek gerekir.

Kendinize sık sık şu soruyu sorun: ‘’Bu suçluluk gerçekten bana mı ait, yoksa bana mı yükleniyor?’’

Bu sorgulama, sağlıklı sınırlar koymak adına önemlidir.

Ayrıca açık ve net iletişim kurmak bu tür manipülasyonlara karşı koruyucu olacaktır.

Unutmamalıdır ki, sağlıklı bir ilişkide çözüm arayışı ön plandadır, suçlama değil.

İlişkideki rollerin eşit olup olmadığını değerlendirmek de faydalı olacaktır.

Sürekli olarak partnerinizin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak zorunda hissediyorsanız, bu dengenin bozulduğunu gösterir.

İlişkiler ancak her iki taraf da kendini özgür ve güvende hissettiğinde gerçek anlamda besleyici olabilir.

Sağlıklı bir bağ suçlama değil sorumluluk paylaşımıyla kurulur.

‘’Senin yüzünden böyleyim’’ diyen birine, sakin ama kararlı bir şekilde ‘’Senin hislerin senin, benimkiler ise bana ait’’ diyebilmek bu döngüyü kırmanın ilk adımıdır.