Ligde 7. sırada 55 puanla yer alan Göztepe, averajla gerisinde olduğu 8. sıradaki Trabzonspor'un sahasında lider Galatasaray ile oynayacağı maçı dikkatle takip edecek. Öte yandan 59 puanla Göztepe'nin 4 puan önünde yer alan Eyüpspor, sahasında 43 puanlı Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Rakibi Düşmesi Kesinleşen Adana Demirspor

Göztepe gibi Avrupa hedefi olan Beşiktaş, bu hafta küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı bu maçtan galibiyetle ayrılarak avantajını korumayı hedefliyor.

Samsunspor Bu Hafta Oynamayacak

Avrupa potasındaki bir diğer ekip Samsunspor, bu haftayı bay geçecek. Karadeniz temsilcisi 57 puanla 3. sırada bulunuyor ve rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

Göz-Göz, küme düşen Hatayspor'u mağlup edip, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyerek Avrupa yolunda yeniden umutlanmak istiyor. Kalan haftalarda alınacak her puan, Avrupa bileti için belirleyici olacak.