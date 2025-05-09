Deplasmanda Djurgarden'ı 4-1 yenerek rövanşa büyük bir avantajla çıkan Chelsea, evinde 1-0'lık galibiyetle finale yükseldi. Kiernan Dewsbury-Hall'un 38. dakikada attığı gol, Chelsea'yi finale taşımaya yetti. İngiliz ekibi, toplamda 5-1'lik skorla adını finaldeki rakibini bekleyen takımlar arasına yazdırdı.

Real Betis Uzatmada Güldü

İlk maçta Fiorentina'yı 2-1 yenmeyi başaran Real Betis, rövanşta son iki sezonun finalisti olan İtalya temsilcisine konuk oldu. Fiorentina, 30. dakikada Antony'nin golüyle öne geçti ancak Robin Gosens'in 34 ve 42. dakikalarda attığı gollerle Fiorentina, normal süreyi 2-1 önde tamamladı. Ancak Real Betis, 97. dakikada Abde Ezzalzouli'nin attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla Real Betis, toplamda 4-3'lük skorla finale yükseldi.

Final Maçı Bilgileri

Chelsea ve Real Betis arasındaki tarihi Konferans Ligi finali, 28 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Final karşılaşmasına, Polonya'nın Wroclaw şehri ve aynı adı taşıyan Stad ev sahipliği yapacak.

Konferans Ligi’nin bu yılki şampiyonu, gelecek sezon Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. Hem Chelsea hem de Real Betis, bu fırsatı değerlendirebilmek için büyük bir mücadeleye çıkacak.