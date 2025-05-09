Ligde son 3 haftada sırasıyla Sipay Bodrum FK (iç saha), Reeder Samsunspor ve Corendon Alanyaspor (deplasman) ile karşılaşacaklarını belirten Çalımbay, “Bu maçlara mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağız. En kritik mücadelelerden biri Bodrum karşılaşması olacak. Taraftarın desteğiyle bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"Sivas Ne Zaman Çağırırsa Gelirim"

Memleketi Sivas için zor bir dönemde görevi kabul ettiğini söyleyen Çalımbay, kulübün içinde bulunduğu kriz ortamına rağmen elini taşın altına koyduğunu belirtti:

“Sivasspor’a gelirken, ‘Niye gidiyorsun?’ diyenler oldu. Ama burası memleketim. Ne zaman çağırırsa, yine gelirim. Bizim tek düşüncemiz Sivasspor’u iyi bir yere getirmek.”

"Taraftarsız Olmaz"

Çalımbay, takımın başarısı için en önemli etkenlerden birinin taraftar olduğunu vurguladı:

“Avrupa’ya gittiğimiz sezonlarda taraftarla büyük işler yaptık. Şimdi de aynı desteği bekliyoruz. Bu son virajda yalnız bırakılmamalıyız.”

"Takıma Geç Geldik, Ama İnancımız Tam"

Takımın başına geç gelmenin zorluklarını yaşadıklarını ancak son üç maçı kazanarak sezonu başarılı şekilde tamamlayabileceklerini söyleyen Çalımbay, “Eksiklerimiz nedeniyle bazı maçlarda zorlandık. Galatasaray maçında da bunu yaşadık. Ancak hiçbir mazeretimiz yok. Üç maçı da kazanacağız.” dedi.

"Ligde Kalacağımıza Yürekten İnanıyorum"

Sivasspor’un Süper Lig’de kalması için oyuncularını sürekli motive ettiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Ligde kalamayacağız gibi bir düşüncemiz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu iş birlikle olur.” ifadelerini kullandı.

22 Yıllık Teknik Direktörlük Tecrübesiyle Güven Veriyor

Teknik direktörlükte 22. yılına giren Çalımbay, bugüne kadar ciddi sorunlar yaşamadığını, aynı inançla Sivasspor’u ligde tutacaklarını vurguladı:

“Türkiye Kupası finaline giderken de kimse inanmıyordu ama başardık. Şimdi de başaracağız.”

Rıza Çalımbay, Sivas şehrinin ve Sivasspor camiasının tekrar kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, tüm şehirden destek bekliyor. Kulüp, kalan 3 maçta alacağı sonuçlarla Süper Lig’deki kaderini belirleyecek.