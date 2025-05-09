Amilton, geçtiğimiz sezonki başarısızlığın ardından, bu sezon Gençlerbirliği'ne inancının hep güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bendeki inanç hiçbir zaman bitmedi. Bu takımın Süper Lig'e çıkacağına her zaman inandım." dedi. Ligdeki zorlu mücadelenin ardından, Gençlerbirliği'nin Kocaelispor'un arkasında ikinci sıraya yerleşerek Süper Lig'e direk çıkma yolunda büyük bir avantaj elde ettiğini belirten Amilton, takım arkadaşlarının da bu hedef doğrultusunda büyük bir özveriyle mücadele ettiğini ifade etti.

"Kariyerimin En İyi Sezonu"

Bu sezon Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla dikkat çeken 35 yaşındaki futbolcu, 31 maçta 8 gol ve 10 asistle kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söyledi. Amilton, "Gerçekten kariyerimin en iyi sezonu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübü çok seviyorum ve Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e taşımayı canı gönülden istedim" diye konuştu.

Gençlerbirliği’nde Devam Etmek İstiyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Amilton, Gençlerbirliği'nde kalmak istediğini belirtti. Kulüp yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Amilton, "Menajerlerime niyetimi söyledim. Süper Lig’e taşıdığınız takımda devam etmek her zaman isteyeceğiniz bir şeydir" dedi.

Süper Lig İçin Doğru Planlama Şart

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı olması için doğru planlama yapılması gerektiğine dikkat çeken Amilton, "Gençlerbirliği Süper Lig'i hak eden bir kulüp. Kalıcı olmak için çok iyi planlama yapılmalı" şeklinde konuştu.

"Messi Golleri"

Amilton, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarındaki "jeneriklik" gollerinin kariyerinin en iyi golleri olduğunu belirterek, takım arkadaşlarının bu goller sonrası kendisine "Messi golü atmışsın" şeklinde espriler yaptığını söyledi.

Türkiye'yi Çok Seviyorum

Türkiye'de daha önce Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor formalarını da giyen Amilton, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin modern ve güzel bir ülke olduğunu belirten Amilton, "Kariyerimi bitirdikten sonra bile boş zamanlarımda Türkiye'yi ziyaret edeceğim" dedi.

Amilton’un açıklamaları, hem Gençlerbirliği camiası hem de Türk futbolu için önemli bir mesaj taşıyor. Süper Lig yolunda önemli bir adım atan başkent ekibi, son haftada Yeni Malatyaspor karşısında alacağı galibiyetle hedefe ulaşmayı amaçlıyor.