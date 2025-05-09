Ankara, Beypazarı'nda bulunan Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencileri geri dönüşümden ürettikleri kıyafetlerle sergi ve defile gerçekleşti. Küçük çocuklar geri dönüşüm ürünlerinden, hayal dünyalarını kullanarak kıyafet tasarladı. Öğrenciler tarafından tasarlanan giysiler defile ile sunuldu. Etkinliğe Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ta katıldı.

"Çocuklarının hayal gücü ve zekası bizi kendilerine hayran bırakmaya yetti"

"Programa katılan Başkan Kasap öğrencileri tebrik ederek, şu cümleleri kurdu: "Beypazarı'mızın çocuklarının hayal gücü ve zekası bizi kendilerine hayran bırakmaya yetti de arttı. Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı Geri Dönüşüm Sergisi ve Defile sunumunda evlatlarımızla harika vakit geçirdik. Evlatlarımızı yetiştiren ailelerini ve sevgili öğretmenlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.