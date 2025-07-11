Beypazarı ilçesinde 'Yaz Sineması' etkinlikleri ile başkentliler yaz akşamlarında keyifli vakitler geçiriyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaz sineması etkinliği kapsamında bu akşam Ankaralılarla birlikte Moana adlı animasyon filminin izlendiğini belirtti. Özer, Hıdırlık Tepe'de gerçekleşen film izleme etkinliğinde çocukların aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadığını ifade etti.
Özer Kasap, Yaz Sinemaları’nın bir sonraki gösteriminin 17 Temmuz’da Hıdırlık Tepe'de gerçekleşeceğini duyurdu.
Muhabir: Haber Merkezi