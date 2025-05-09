Deniz Gezmiş, 1960'lı yılların sonlarında Türkiye'nin devrimci hareketinin en önemli figürlerinden biriydi. Herkes onun mücadelesine, özgürlük ve eşitlik için verdiği savaşa odaklanırken, onun kişisel yaşamı hakkında pek bir şey bilinmiyordu. Ancak 9 Mayıs 2025'te (bugün) yayına girecek olan "Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım" adlı kitap Gezmiş’in özel hayatına dair yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Aygün Kevrina, kitapta Deniz Gezmiş ile gizli bir aşk yaşadığını öne sürüyor. Kitap, 1968 kuşağının simge isimlerinden biri olan Gezmiş’in sadece bir devrimci değil, aynı zamanda duygusal derinliği olan bir insan olarak tanınması gerektiğini savunuyor.

"Gizli Bir Aşk"

Aygün Kevrina, kitabında, Gezmiş ile olan ilişkisini, dönemin politik atmosferinde nasıl gizli tutmaları gerektiğini detaylı bir şekilde okuyucular ile buluşturuyor. Kevrina'nın anlatımlarına göre, Gezmiş’in halk mücadelesine odaklanmış bir yaşamı vardı, ancak aralarındaki ilişki, sevgi ve bağlılıkla şekillendi. Kitap, dönemin baskıcı ortamında yaşanan zorlukları ve iki genç devrimcinin karşılaştığı engelleri gözler önüne seriyor. Aygün Kevrina, kitaptaki bazı anekdotlarda, Gezmiş’in kendisine duyduğu hayranlık ve bağlılığı dile getirdiğini, ancak bu ilişkinin hep gizli tutulduğunu belirtiyor. Çünkü o dönemdeki politik baskılar, kişisel ilişkilerin açığa çıkmasını engelliyordu.

Deniz Gezmiş'in arkadaşlarından açıklama!

Ancak, Deniz Gezmiş’in arkadaş çevresi bu iddiaların doğru olmadığını savunuyor. Gezmiş’in arkadaşlarından biri olan Mustafa Lütfü Kıyıcı ve eşi Hale, Aygün Kevrina’yı tanımadıklarını ve böyle bir ilişkinin varlığını bilmediklerini ifade ettiler. Onlar, Gezmiş’in aşk ilişkilerini her zaman açık bir şekilde yaşadığını ve özel hayatının gizli kalmadığını belirtiyorlar.

Gezmiş’in arkadaş çevresi "Aşklarımızı hiçbir zaman gizli yaşamadık!" diyerek, Kevrina’nın iddialarının doğruluğuna dair ciddi şüpheler dile getiriyor. Öte yandan bazı çevreler, Gezmiş’in özel hayatını kamuoyunun ilgisinden uzak tutmayı tercih ettiğini ve bu tarz ilişkilerin, politik mücadelenin önünde engel oluşturduğuna inanarak gizli tutmuş olabileceğini savunuyor.

Gizli Aşk mı, Bir Kurgu mu?

Aygün Kevrina'nın Deniz Gezmiş ile yaşadığını iddia ettiği ilişki, şu an için doğruluğu kanıtlanmamış bir tartışma konusu. Kitap, sadece bir kişi tarafından anlatılan bir hikaye olmakla kalmayıp, dönemin tanıklarının ve Gezmiş’in yakın çevresinin görüşleriyle de şekilleniyor. Gezmiş’in arkadaşları, kitapta anlatılanlara karşı şüphelerini dile getiriyor ve kitabın içeriğinin, sadece kişisel bir anı olarak kalmasını istediklerini belirtiyorlar.

Ayrıca, Gezmiş’in yaşamına dair böyle bir iddianın gündeme gelmesi, onun halk mücadelesinin ötesinde, insani yönlerini anlamamıza da olanak tanıyabilir.