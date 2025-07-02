ABB'nin düzenlediği “İster sahnede parla, ister sahne arkasında kahraman ol” düşüncesiyle hareket eden Mahalle Tiyatrosu kayıtları başladı.

Ön Kayıt: 1-7 Temmuz 2025

Yer: Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

Bilgi Almak ve Kayıt Olmak İçin: 0312 380 10 47-48

Yer: Beypazarı Aile Yaşam Merkezi (Ayaş, Güdül, Nallıhan dahil olmak üzere)

Bilgi Almak ve Kayıt Olmak İçin : 0312 762 66 36

ABB, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları usta oyuncuların koçluğu ile gerçekleştireceğimiz Mahalle Tiyatrolarımıza katılmanızı bekliyoruz.” diyerek sanata daha yakın olma çağrısında bulundu.