Ekonomide uygulanan politikalara rağmen enflasyonda yükseliş sürüyor. Çalışan kesim ise her geçen gün azalan alım gücü nedeniyle asgari ücrete ara zam bekiyor.. Peki, asgari ücretliye Temmuz ayında bir ara zam gelecek mi?

Artan Hayat Pahalılığı Beklentileri Tetikliyor

2025’in ilk çeyreğinde açıklanan TÜİK verilerine göre, enflasyon %13,36 seviyesine ulaştı. Yılın ikinci yarısında benzer bir seyir devam ederse, yıllık enflasyonun %35’in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Özellikle temel tüketim ürünleri, enerji ve ulaşım giderlerindeki artış, düşük gelirli vatandaşların bütçesini ciddi biçimde sarsıyor.

Geçmişte 2022 ve 2023'te yıl ortasında yapılan ara zamlar, 2024 yılında gerçekleşmemişti. Ancak 2025’teki ekonomik veriler, hükümetin bu kararı yeniden gündeme alabileceğine işaret ediyor.

Bakan Işıkhan’dan Ara Zam İçin Açık Kapı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada olası bir Temmuz zammına dair kapıları tamamen kapatmadı. İşte Bakan’ın dikkat çeken ifadeleri:

“Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda iyileşme bekliyoruz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize düşüş yönünde gidişatı gösteriyor.”

Ancak bakan, Temmuz ayında oluşabilecek yeni koşullara göre yeniden değerlendirme yapılabileceğini de şu sözlerle belirtti:

“Göreve başladığım 2023 yılının Temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncelleme yapmıştık. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekonomi kurmaylarımız durumu görüyor. Bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda karar alınarak güncelleme yapılabilir.”

Mevcut Asgari Ücret Rakamları

2025 yılı başında yürürlüğe giren mevcut asgari ücret şöyle:

Net Asgari Ücret: 22.104 TL

Brüt Asgari Ücret: 26.005,50 TL

SGK Primi (İşçi Payı): 3.640,77 TL

İşsizlik Sigortası Primi (İşçi): 260,06 TL

İşveren SGK Primi: 4.030,85 TL

İşveren İşsizlik Sigortası Primi: 520,11 TL

İşverene Toplam Maliyet: 30.556,46 TL

Bunun yanında devletin, işverene sağladığı asgari ücret desteği de bu yıl 700 TL’den 1.000 TL’ye yükseltilmişti. Ancak bu artış, yüksek enflasyon ve reel ücret kayıplarının karşısında yetersiz kalabilir.



Karar Gecikmeli Gelebilir, Beklentiler Yüksek

Henüz kesin bir karar verilmiş değil, ancak Temmuz’da bir ara zam ihtimali güçlü. Tüm gözler, Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalarda. Gelişmeler doğrultusunda asgari ücretin yeniden belirlenip belirlenmeyeceği önümüzdeki haftalarda netleşecek.