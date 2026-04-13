Türk Hava Yolları’nın genel merkezinde gerçekleştirilen törene çok sayıda çalışan katılırken, kurum içinde bayrak değişimi niteliğinde önemli bir geçiş yaşandı. Görevlerini devreden ve devralan yöneticiler, karşılıklı teşekkür ve başarı dileklerini iletti.

Görev süresini tamamlayan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, yaptığı konuşmada bu sürecin bir son değil, yeni hedeflere açılan bir başlangıç olduğunu ifade etti. Bolat, şirketin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Genel Müdürlük görevini devreden Bilal Ekşi ise, THY’nin büyüyen operasyonel yapısının yeni yönetimle birlikte daha da ileri taşınacağına inandığını söyledi. Ekşi, kurumla olan bağının devam edeceğini de vurguladı.

Yeni Yönetimden “Daha Büyük Hedefler” Vurgusu

Görevi devralan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, Türkiye’nin dünyadaki en güçlü markalarından biri olan Türk Hava Yolları’nın yönetimini devralmanın büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Şeker, küresel rekabetin arttığı havacılık sektöründe en önemli gücün insan kaynağı olduğunu vurguladı.

“Sorumluluğumun Farkındayım” Mesajı

Genel Müdürlük görevini üstlenen Ahmet Olmuştur ise yaptığı açıklamada, yeni görevin getirdiği sorumluluğun bilincinde olduğunu ifade etti. Olmuştur, THY’de uzun yıllara dayanan tecrübesini şirketi daha ileri taşımak için kullanacağını belirterek, önceki yöneticilere katkılarından dolayı teşekkür etti.