Mardin Süper Amatör Lig’de Kızıltepe İlçe Stadı’nda oynanan Kızıltepe 47 Spor – Derikspor karşılaşması, sahada yaşanan olaylarla gündeme geldi. Mücadelede Derikspor, 46’ncı dakikada Cihan Aydın’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 75’inci dakikasında ise hakem İbrahim Aksoy, Derikspor lehine penaltı kararı verdi. Beşir Dağlık’ın penaltıyı gole çevirmesiyle skor 2-0’a gelirken, bu dakikadan sonra sahada tansiyon yükseldi.

SAHADA FİZİKSEL SALDIRI: FUTBOLCU HASTANELİK OLDU

Gol sevinci sırasında Deriksporlu futbolcu Yusuf Çiftçi’ye, Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul’un müdahalesi dikkat çekti. Korul’un önce dizle, ardından yere düşen Çiftçi’ye başına tekme attığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yaşanan olay sonrası Sedat Korul kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yaralanan Yusuf Çiftçi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde futbolcunun elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

TFF SÜRECİ BAŞLATACAK

Maçın hakem ve gözlemci raporlarının hazırlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun olayla ilgili disiplin sürecini başlatacağı öğrenildi.

Karşılaşma ise Derikspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.