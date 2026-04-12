Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren “nakit para ile sigara satışı yasaklanıyor” iddiası kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı. Paylaşımlarda sigaranın yalnızca kredi kartı ile alınabileceği ve 2040 yılı itibarıyla tamamen yasaklanacağı öne sürüldü.

Ancak yapılan incelemelerde bu iddiaları doğrulayan yürürlüğe girmiş bir yasa ya da resmi bir karar bulunmadı. Ne Resmi Gazete’de yayımlanmış bir düzenleme ne de ilgili bakanlıklar tarafından yapılmış net bir açıklama mevcut.

Kulislerde konuşulan bazı düzenleme taslaklarında tütün ürünlerine yönelik daha sıkı adımların yer aldığı iddia edilse de, bu tür metinlerin henüz yasalaşmış bir karşılığı bulunmuyor. Özellikle “nakitle satış yasağı” ve “2040’ta tamamen yasak” gibi ifadelerin, kesinleşmiş bir karar gibi sunulması gerçeği yansıtmıyor.

Uzmanlar ise bu tür iddiaların sık sık gündeme getirildiğini, ancak somut adımların ancak resmi süreçlerin tamamlanmasıyla netleşeceğini vurguluyor.

Kısacası, sosyal medyada yayılan bu bilgiler şu aşamada doğrulanmış bir düzenleme değil; daha çok tartışma ve iddia düzeyinde kalmaya devam ediyor.