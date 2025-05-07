Sivas Şarkışla ilçesinde çiftçiler, nisan ayında etkili olan yağışların ardından şükür duasın da bir araya geldi.

İlçe Müftüsü Serkan Yalçın tarafından gerçekleştirilen şükür duasına, Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, ilçe protokolü, çiftçiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çiftçiler adına konuşan Murat Kuşçuoğlu'nun ifadeleri şöyle. "Son 20 yılın en bereketli nisan ayını yaşadık. Yağışlar hem topraklarımız hem de umutlarımız için can suyu oldu. Biz de çiftçiler olarak şükrümüzü sunmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına bu organizasyonu gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.