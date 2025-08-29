DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve moralinin yüksek olduğu belirtildi.

Barış ve Demokratik Süreç

Açıklamaya göre Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara dair değerlendirmelerde bulunudu.Yaşanan sorunların derinliğine işaret eden Öcalan, sürecin hassasiyetle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. “Amacımız acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı” ifadelerine yer verildi.

Öcalan’ın, demokratik toplum, barış ve entegrasyonun sürecin üç temel kavramı olduğunu vurguladığı aktarıldı. Bu doğrultuda atılacak adımların Türkiye’nin bütününe katkı sağlayacağını ifade ettiği kaydedildi.

Siyaset ve Medyaya Eleştiri

Açıklamada ayrıca, sürecin bazı siyasi ve medya çevrelerince basitleştirilerek ya da yok sayılarak ele alınmasının zarar verdiği görüşüne yer verildi.

“Barışa olan inancımızı yineliyoruz”

Heyet, halklar arasındaki dostluk ve barışa olan inançlarını yinelediklerini belirterek açıklamasını sonlandırdı.