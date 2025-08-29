Çankaya Belediyesi, kadın emeğini görünür kılmak ve sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını desteklemek amacıyla bu yıl 8’incisini düzenlediği Kadın Emeği Festivali’nde farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Langırt Turnuvası ile Rekabet Masaya Taşınıyor

Festivalde, kadınların hem keyifli vakit geçirmesi hem de rekabet duygusunu yaşaması için “Langırt Turnuvası” düzenlenecek. 18 yaş üzeri kadınların katılabileceği turnuva, 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Son Kayıt Tarihi 2 Eylül

Turnuvaya katılmak isteyenler 2 Eylül 2025 tarihine kadar kayıt yaptırabilecek. Başvuru için 0312 458 89 00 numaralı telefonun 3514 ve 3515 dahili hatlarından bilgi alınabilecek.

Çankaya Belediyesi yetkilileri, festivalin her yıl kadınların hem üretimlerini sergilediği hem de sosyal yaşamda daha aktif yer aldığı bir buluşma noktası haline geldiğini belirterek, tüm Ankaralıları etkinliğe davet etti.