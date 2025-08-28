Etimesgut Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türk Tayyare Cemiyeti’nin kuruluşunun 100. yılını özel bir etkinlikle kutladı. Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda düzenlenen “30 Ağustos Tayyare ve Zafer Bayramı” sergisi, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcıları Ebru Keyvan ve Gültekin Bayındır’ın yanı sıra birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Program, pilot Orhan Özgülbaş’ın motorlu yamaç paraşütü gösterisiyle başladı. Etimesgut semalarında sergilediği performans izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, vatandaşlardan yoğun ilgi ve alkış topladı.

Gösterinin ardından Mustafa Kılıç, “Türk Havacılık Tarihinde Etimesgut” başlıklı konferansında ilçenin havacılık tarihindeki stratejik ve kültürel önemine değindi, tarihi anekdotlarla dinleyicilere keyifli bir sunum yaptı. Konferans sonrasında sahneye çıkan Ankara Kulübü Derneği’ne bağlı Seymenler ve Bacıerenler ise geleneksel halk oyunlarıyla bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Törenin resmi bölümünün tamamlanmasının ardından “30 Ağustos Tayyare ve Zafer Bayramı Sergisi” ziyaretçilere açıldı. Sergide Türk havacılık tarihine dair önemli görseller, belgeler ve objeler yer alıyor. Katılımcılar, hem tarihe tanıklık etme hem de 30 Ağustos’un zafer ruhunu bir kez daha hissetme fırsatı buldu.

Sergi, 4 Eylül 2025 tarihine kadar Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda ziyaret edilebilecek.