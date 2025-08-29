Etimesgut’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan Manifest ve Heybensena, sevilen şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

Bayraklarla Coşkulu Kutlama

Konser alanını dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sanatçılara eşlik etti. Bayram ruhunun doyasıya yaşandığı gecede hep birlikte zafer marşları söylendi.

Başkan’dan Teşekkür Mesajı

Etimesgut Belediye Başkanı, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl da coşkuyla kutladık. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Nice zaferleri hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz” diyerek vatandaşlara hitap etti.

Kutlamalar, renkli görüntülere sahne olurken, geceyi izleyenler tarihi güne tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.