Anayasa Mahkemesi’nin bugün 7527 sayılı “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında vereceği kritik karar öncesinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayvan hakları savunucuları Ankara’da bir araya geldi. Kararın açıklanmasına saatler kala, savunucular sabahın erken saatlerinde AYM önünde toplanarak nöbet başlattı.

Savunucular yasa değişikliğinin sokak hayvanlarının yaşam hakkını tehdit ettiğini savunarak geri çekilmesini talep ediyor. Ellerinde pankartlarla AYM önünde kararlı bir protesto başlatan kalabalık, karar açıklanana dek alandan ayrılmayacaklarını ifade etti.

Kalabalık arasında duygusal anlar da yaşandı. Bir hayvan hakları savunucusu kadın, gözyaşları içinde tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Soruyorum bu katillere, öldürmek hak mı? Biz de mahvolduk, biz de! Gitmeyeceğiz, açlık grevi, ölüm grevi, ne varsa yapacağız, gitmeyeceğiz!”