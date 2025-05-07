Anayasa Mahkemesi’nin bugün sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında vereceği kritik karar öncesinde, hayvan hakları savunucuları Ankara’da bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayvanseverler, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde toplanarak, söz konusu yasanın iptal edilmesini talep ediyor.

YILMAYACAĞIZ, YAŞATACAĞIZ!

Savunucular, yasa değişikliğinin sokak hayvanlarının yaşam hakkını tehdit ettiğini belirterek tepkilerini dile getirirken, eyleme katılan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Bilge Kaynar, Sonsöz Gazetesi muhabiri Melisa Sapaz’a yaptığı açıklamada yasa iptal edilene kadar mücadele edeceklerini söyleyerek; “Hukukun üstünlüğü ve dostlarımız için buradayız. Ölüm kamplarını asla desteklemiyoruz. Köpek cinayetinin pazarlığı olmaz. 3, 4 köpek demiyoruz; hiçbir canımızı vermiyoruz. Önce kadınlar, sonra köpekler, sonra doğa... Hiçbir şekilde buna izin vermeyeceğiz. Her daim karşılarındayız. ‘Bir avuç insan’ deyip geçmemeniz gerekiyor. Biz Kocaeli’nden geldik, yılmayacağız, yaşatacağız.” ifadelerini kullandı

“ONLARA YAŞAM HAKKI VERİN!”

Eyleme katılan bir diğer üniversite öğrencisi, 19 yaşındaki Sude Dişkaya ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Ben yaşam hakları savunucusuyum. Bu yaşımda bu vicdansızlığa karşı çıkıyorum. Aklım almıyor bu yasa tasarısını. Rica ediyorum, bu yasayı geri çekin. Onlara yaşam hakkı verin; onları çok seviyoruz.”

Hayvan hakları savunucuları Anayasa Mahkemesi’ne çağrıda bulunarak 7527 sayılı yasanın iptal edilmesini istedi ve mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.