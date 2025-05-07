Adana'da Neriman Onur (54), eski eşi Mehmet Ali Nayki (58) tarafından metro alt geçidinde başından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Katil şüphelisi eski koca, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinde gerçekleşti. Alt geçidin merdivenlerine doğru yürüyen Neriman Onur, arkasından elinde tabancayla yaklaşan eski eşi Mehmet Ali Nayki'yi fark edince yardım çığlıkları atıp, kaçmaya çalıştı.

Bu sırada tabancayı ateşleyen Nayki, Onur'u başından vurdu ve olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Onur'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki'yi olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakaladı.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından eski eş kurbanı Neriman Onur'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Emniyet Müdürlüğünde şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.