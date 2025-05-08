Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), son dönemde artış gösteren bungalov kiralama dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı. Oltalama (phishing) yöntemiyle kurulan sahte internet siteleri ve taklit sosyal medya hesapları üzerinden “uygun fiyatlarla bungalov kiralama” başlığıyla paylaşılan içeriklere karşı dikkatli olunması vurgulandı.

Siberay tarafından yapılan açıklamada, kişisel ve finansal bilgileri talep eden bu tür sahte sitelere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

İşletmelerin güvenilirliğini kontrol etmek için kullanıcı yorumları incelenmeli ve e-Devlet hizmet kapısı üzerinden ticari işletme ve şirket bilgileri sorgulanmalı.

Acenteler aracılığıyla yapılan rezervasyonlar, doğrudan işletmeyle iletişime geçilerek teyit edilmeli.

Ödemeler, şahıs hesaplarına değil, yalnızca resmî şirket hesaplarına yapılmalı."

🎣🏠💳Oltalama amaçlı kurulan sahte internet siteleri ya da taklit sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılan “uygun fiyatlarla bungalov kiralama” başlıklı içeriklere DİKKAT❗ #SİBERAYUyarıyor#SİBERAY🌙 pic.twitter.com/C8U6SkRl6c — Siberay (@SiberayEGM) May 7, 2025