Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ankara ve Bolu için sağanak yağış uyarısı yaptı.

İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde, Konya ve Karaman hariç olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Çankırı çevresinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de Bolu için şiddetli yağış uyarısı yapılırken, Kastamonu ve Zonguldak’ta da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde Kırklareli ve Edirne için yağış tahmini yapılırken, Ege’de ise yalnızca Afyonkarahisar’da yağış olasılığı bulunuyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava genellikle bulutlu ve yağışsız olacak. Doğu Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde de zaman zaman sağanak geçişleri görülebilir.

Ankara ve Bolu için uyarı!

Meteoroloji, Ankara ve Bolu için yayınladığı uyarı haritasında sarı kod kullandı. Bu, hava olaylarının “az tehlikeli” kategorisinde olduğunu gösteriyor. Ancak yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Başkentte yağışlar ne zaman bitiyor?

Önümüzdeki günlerde Meteoroloji verilerine göre Ankara'da hava güneşli günler kısa sürecek. Son alınan bilgilere göre Pazar gününden itibaren Başkent tekrar sağanak yağmura teslim olacak.