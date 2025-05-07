EBRU APALAK

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 1-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak başladı. Yarışmasız, sponsorsuz ve tamamen gönüllü emekle düzenlenen festival, yıl boyunca Türkiye’nin birçok kentinde izleyiciyle buluşmayı sürdürecek. Festivalin Ankara Ekibi’nden Sadberk Arpacı, festivalin yirmi yıllık yolculuğunu, sürdürülebilirliğini nasıl sağladıklarını ve bu yıl ilk kez festival programında yer verdikleri çocuk temasını SONSÖZ’e anlattı.

“FESTİVAL BİR DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ İNŞA ETTİ”

Arpacı, festivalin sinema emekçileri ile emek örgütleri arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayarak, “Seçkimize ve etkinliklerimize baktığınızda ana akım medyada pek yer bulamamış ya da politik duruşu nedeniyle yer almak istemeyen yapımların olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Festivalin ücretsiz ve yarışmasız olmasının bağımsız sinema emekçileri için önemli bir alan yarattığını şöyle ifade etti: “Bir dayanışma kültürü inşa etti ve bu kültürün her sene büyüdüğünü görüyoruz. Festival, bağımsız sinema üreticilerinin ve emek örgütlerinin bir araya geldiği sanatsal bir ifade alanı.”

Festivali sponsorsuz sürdürebilmenin yollarını ise emek örgütleri ve gönüllü desteklerle bulduklarını anlattı: “Sponsorumuz yok ama destekleyici kurumlarımız var. Kimi bize mekân sağlıyor, kimi kırtasiye masraflarımızı karşılıyor. Her sene kapılarını çaldığımız, davet ettiğimiz insanlar ‘Bu güzel işe nasıl katkı sunabiliriz?’ diyerek yanıt veriyor.” Arpacı, bu yöntemle daha fazla kişiyle temas kurduklarını, insani ve dayanışma temelli bir model geliştirdiklerini belirtti.

ÇOCUK SEÇKİSİ: “PEKİ BEN NE YAPABİLİRİM?”

Festival bu yıl çocuk temasına özel bir seçki hazırladı. Çocuk işçiliği, savaş ve göç gibi konulara dikkat çeken Mori, Mümeyyiz, Çekiliş, Kötü Bir Gün ve İki Başına gibi yapımlar seyircilerle buluşuyor. Bu seçkiyi önemsediklerini belirten Arpacı, bir izleyicinin seçkiye dair deneyimini şöyle aktardı:

“Bir belgeselden çıkan bir izleyicimizin söylediği şeyler önemli: ‘Aslında her gün yanından geçip gittiğim, bazen üzülerek, bazen acıyarak, bazen ise rahatsız olarak yanından geçtiğim bir çocuğun böyle bir durumda olduğunu, böyle şeyler hissedebildiğini ya da nasıl bu koşullara itildiğini görmek onlara farklı bir bakış açısıyla bakmamı sağladı.’ Bu bağı kurdurmak ya da bu görünürlüğü sağlamak önemli. Çünkü günümüzde hepimiz birbirimizin yanından geçip gidiyoruz. Bunu yaparken yaşam koşullarını düşünmüyor, iyileştirmeyi ise hiç aklımıza getirmiyoruz. Bu temanın çocuk olması ayrı bir önem taşıyor. Çünkü günümüzde önemsendiği takdirde üzerine çok bir şey yapılamayan, aslında biraz normalleştirilen durumlarla çok karşılaşıyoruz. Bunları sorunsallaştırarak ve görünür kılarak insanların kafasında ‘Peki ben ne yapabilirim?’ sorusunu uyandırmaya çalışıyoruz.”

FESTİVALİN BAŞKENTTEKİ SON DURAĞI: MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ

1-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen 20. İFF, 2025'in sonuna kadar Türkiye'nin başka şehirlerinde de sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Ankara ayağını Maden Mühendisleri Odası, Türk Tabipleri Birliği, Mor Patika Kadın Derneği gibi kurumlar destekledi. Festivalde 17 ülkeden 59’u Türkiye yapımı ve 22’si yabancı yapım olmak üzere 81 film gösterilecek.

Ankara'daki açılışı Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) 2 Mayıs'ta yapılan festivalde, Fatin Kanat ve Önder İnce’nin yönettiği, İsmail Beşikçi’nin yaşamını anlatan “Bizim İsmail” filmi gösterildi. Gösterimler 3 Mayıs'ta başladı. ÇSM’nin yanı sıra Kült Kavaklıdere Sineması, Mülkiyeliler Birliği, Mor Patika Kadın Derneği’nin aralarında bulunduğu birçok mekânda etkinlikler düzenleniyor.

3 Mayıs’ta yaşamını yitiren yönetmen ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’in anısına Önder’in yazıp yönettiği “Beynelmilel” filmi, bugün (8 Mayıs 2025) ÇSM’de saat 19:15’tegösterilecek.

Festival, 11 Mayıs'ta Mülkiyeliler Birliği’ndeki film gösterimleri ve “Değişen Sinema Değişen Seyirci” kitabının söyleşisiyle tamamlanacak.