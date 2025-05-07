Habere göre, sınır dışı edilecek göçmenlerin ABD ordusuna ait bir askeri uçakla Libya’ya taşınması planlanıyor. Sürecin bu hafta içerisinde başlatılabileceği belirtilirken, uçuş planlaması ve uygulamanın gizli tutulduğu vurgulandı.

Lojistik ve Yasal Sorunlar Gündemde

Yetkililer, planın önünde lojistik ve yasal engellerin bulunduğunu aktardı. Libya’ya gönderilme kararının detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, sürecin uluslararası insan hakları örgütleri tarafından sert şekilde eleştirilebileceği öngörülüyor.

İnsan Hakları Endişeleri Artıyor

Libya’daki güvensiz ortam ve yetersiz barınma koşulları, insan hakları savunucularını endişelendiriyor. Daha önce çatışmalarla sarsılan ülkede göçmenlerin karşılaşabileceği muhtemel tehlikeler, bu kararın uluslararası alanda tepkiyle karşılanmasına neden olabilir.