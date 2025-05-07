Sivas'ın Kılavuz Mahallesi 55. sokakta yaşayan iki kardeş U.Ş ve M.Ş evlerinde kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne A.Ş. çocuklarını cansız halinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, eve gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede bıçaklandıkları anlaşılan U.Ş. ve M.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.