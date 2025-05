Erbaş, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda yaptığı konuşmada, fuarda hem göze hem de kalbe hitap eden sanatı hikmetle buluşturan büyük İslam medeniyetinin izlerinin görüleceğinden bahsetti.

İslam'ın hayat ve sanat tasavvuruna, estetik ve ahlak ilkelerine duyulan ihtiyacın her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirten Erbaş, "Çağın karmaşasının insanın ruhunu iyice yorduğu, güzelliğin, ahlaki ve kültürel değerlerin alabildiğine örselendiği bir zamanda İslam sanatlarının hikmete dayanan, sekinete çağıran derin dünyasını gözler önüne seren bu etkinliği çok önemli ve anlamlı buluyoruz." dedi.

İslam medeniyetinin aynı zamanda sanatın, zarafetin medeniyeti olduğunu vurgulayan Erbaş,

"İslam medeniyetinde sanat, Allah'ın kudretine duyulan derin bir ihtiramdır. İnsana ve varlık alemine karşı duyulan sevgidir, çevreye duyulan saygıdır. Bizim medeniyetimizde sanat, İslam'ın güzellik anlayışını yansıtırken Allah'a olan bağlılığı da ifade eder. Her ince işçilik, her ayrıntı, kainatın sahibine karşı bir teslimiyetin, bir hayranlık duygusunun dışavurumudur. Böylece sanat sadece gözleri değil, ruhları da besleyen manevi bir aydınlığa bürünür. Bu aydınlığın yansımasıyla oluşan renklerin, harflerin, desenlerin, ışığın ve biçimlerin birbiriyle uyumu, kalplerin huzur bulduğu bir ezgiye dönüşür."

İslam sanatlarının yalnızca şekil itibarıyla değil, aynı zamanda ahlaki ve kültürel değerleri yansıtması bakımından da değerli olduğunun altını çizen Erbaş, "İslam sanatlarında harfler, desenler yalnızca kelimeleri, şekilleri oluşturmaz, aynı zamanda bir tefekkür vesilesidir. Her bir yazı tarzı, her bir renk, her bir motif, İslam sanatındaki estetik anlayışın ve manevi derinliğin izlerini taşır. Çerçevelediği metne hürmeti de gösteren şekiller, her biri ayrı bir güzelliği yansıtan desenler, estetiğin ve maneviyatın iç içe geçtiği ürünler, taşıdıkları ruh ile insanın kalbini sekinet ve hakikatle buluşturmaktadır." diye konuştu.

Fuara Türkiye ve dünyadan 200'den fazla sanatkar, sanata gönül ve emek veren birçok kurum, kuruluş, sanat merkezi ve üniversitenin katıldığını bildiren Erbaş, fuar süresince farklı disiplinlerden sanatçıların, el emeği ve göz nuru eserlerini sergileyeceğini ve ziyaretçilere tecrübelerini aktaracaklarından bahsetti.

Diyanet İşleri Başkanlığının sanat ve sanatkarlara yönelik hizmetlerinin artarak devam edeceğini dile getiren Erbaş, "Ülkemiz genelinde 33 ilimizde çeşitli sanat dallarında 360 sanat atölyesi açtık. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfımız bünyesinde de hem geleneksel hem de modern sanat dallarında her yıl sanat atölyeleri ve sergiler açıyoruz. Ruhundaki güzellikleri sanatın zengin dili ile açığa çıkarmak isteyenlere eğitimler veriyoruz." açıklamasında bulundu.