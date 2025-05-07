Sarıyer Maslak'ta bulunan Eski Büyükdere Caddesi'nde 3 Mayıs Cumartesi gecesi meydana gelen yol çökmesinin ardından devam eden dolgu ve altyapı çalışmalarının hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Sarıyer Maslak'ta bulunan Eski Büyükdere Caddesi'nde 3 Mayıs Cumartesi gece saatlerinde çökme oluştu.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan yolda ekipler asfalt kırma çalışmasının ardından alt yapı ve dolgu çalışması yapımına başlandı. Ekiplerin zemin güçlendirme ve altyapı hatlarını yenileme çalışması ortak bir çalışmayla sürdürülüyor.

Olay nedeniyle doğal gaz, su ve elektrik kesintileri yaşanırken ilgili kurumların bakım onarım çalışmaları ise devam ediyor. Dolgu işlemlerinin tamamlandığı, asfalt çalışmalarının da hafta sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiği söylendi. Trafiğe kapanan yolun Pazar günü tekrar açılması planlanırken tüm altyapı çalışmalarının ise 5 gün içinde tamamlanması planlanıyor.