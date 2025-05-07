7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak barınaklara yerleştirilmesini ön görürken sahiplendirilemeyen ve "tehlikeli" görülen hayvanların uyutulması yasası için iptal talebi çıkmıştı. Nihai kararın belli olacağı günde ise Anayasa Mahkemesi yasanın uygulanmasına dair iptal kararını da iptal etti.

Verilen karar üzerine ise Anayasa mahkemesi önünde toplanan hayvanseverler "Bütün ankara buraya gelsin" çağrılarında bulundu.

Polis ise yasaya karşı çıkan hayvanseverlere müdahale etti.