3.⁠ ⁠sezonunun 9 Mayıs’ta yayınlanacağı Prens dizisinin galası bu gece düzenlenecek. Gala öncesi yapım şirketi MGX ile Max platformu arasında yaşanan krizden dolayı oyuncular galaya katılmaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın yazdığı, başrolünde ise Giray Altınok’un yer aldığı Prens dizisi üçüncü sezonuyla 9 Mayıs’ta Max’te sevenleriyle buluşacak. Başarılı dizinin galasının bu gece yapılması planlanırken, dizinin yapım şirketi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında anlaşmazlık çıktığı öne sürüldü.

Yayın platformu Max, galaya davet edilecek kişilerin kendi global standartları gereğince belirli sayıda kalmasını istedi. Yapım şirketi MGX ise buna karşı çıkarak galaya tüm oyuncu ve teknik ekibin katılmasını dile getirdi. Bu durum iki şirket arasında krize yol açtı.

“Galaya Katılmayacağız”

MGX Yapım'ın patronu Müşvik Guluzade, Max'in belirli sayıda katılımcı kararının ardından oyunculara bir yazı gönderdi. Max ekibiyle Prens 3. sezon gala organizasyonunda kontenjan sayısı nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını belirten Guluzade “Tüm değerli ekip arkadaşlarımızın emek verdiği işin galasına katılamayacak olması bizi çok üzdü. Bu nedenle MGX Film olarak galaya katılmayacağız. Bununla beraber siz değerli oyuncularımızla alakalı toplu bir hareket içinde yer almak durumunda değiliz. Hiçbirinize katılın ya da katılmayın demiyoruz, isteyen iştirak edebilir. Sadece bizim katılmayacak olduğumuzu size bildirmek istedik” açıklamasını yaptı.

Başrol ve senarist Giray Altınok ve ekibi diziyi beraber çektiklerini vurgulayarak “Tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” dedi. Oyuncu kadrosu ve teknik ekip bu açıklamayla birlikte galaya katılmayacaklarını söylediler.

Prens Dizisinin Konusu Ne?

Dizi, hayali bir Orta Çağ krallığı olan Bongomia'da geçiyor. Tahta çıkan sürpriz bir varis olan ortanca kardeşin, geleneklerle ve saray entrikalarıyla baş etmeye çalıştığı absürt olayları konu alan yapım, komediyi siyasi taşlamayla birleştirerek toplumsal mesaj içeriği ile de göndermeler yapıyor.



3.⁠ ⁠Sezonda İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Üçüncü sezonda, Prens'in macerası Venedik'e taşınır. Roma Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Prens’in yolu Venedik’e düşer ve burada yeni karakterlerle tanışır. Sezon, Bongomya'daki taht mücadelelerinin yanında Prens'in kişisel yolculuğunu da derinleştirir. Yeni sezonda Binnur Kaya (Venedik Kraliçesi), Burcu Özberk, Yiğit Özşener, Tansu Biçer, Mustafa Kırantepe ve Orhan Alkaya gibi usta oyuncular kadroya dahil oldu.