Çankaya Belediyesi tarafından bugün Ahlatlıbel’de gerçekleştirilen çim biçme çalışması, aynı alanda düzenlenen “Sokak Hayvanları Yasası Geri Çekilsin” eylemi sırasında tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, çimlerin eylem gününe denk gelecek şekilde biçilmesini eleştirirken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Bir vatandaş, sosyal medya üzerinden “Bugün çimler eylemcilere özel mi kesiliyor?” diyerek Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i etiketledi. Başkan Güner’den gelen yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.

Güner, verdiği yanıtta çim biçme işleminin yapıldığı alanlarda eylemcilerin olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Uzamış çimlerin yerine biçilmiş çimlerin üzerinde vakit geçirmeniz daha hoş geliyor kulağa. Ayrıca toplanma alanı olarak duyurulan yer AYM karşısı - otopark alanı olduğu için bu çalışma kimseyi engellemiyor. Görüldüğü gibi çalışılan alanda eylemci de yok ama mutlaka eleştirecek bir şey arıyorsanız siz bilirsiniz.”

Başkanın bu sözleri, eylemciler arasında tepkilere yol açtı. Bazı vatandaşlar, belediyenin tavrını sert bulurken, bazıları ise çim biçme çalışmasının rutin bir uygulama olduğunu savundu.

Eylemciler, hayvan hakları yasasında yapılması planlanan değişikliklere karşı seslerini duyurmaya çalışırken, bu yanıtla birlikte sosyal medyada tartışmalar daha da alevlendi.