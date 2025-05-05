Ankara Kuğulu Park, bugün üniversite öğrencilerinin anlamlı bir etkinliğine ev sahipliği yaptı. Farklı üniversitelerden gelen öğrenciler, 19 Mart’tan bugüne kadar tutuklu bulunan arkadaşlarına moral vermek amacıyla mektup yazma etkinliği düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde eylemler devam ederken, eylemler sırasında gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerden bazıları hala cezaevinde. Bunun üzerine Ankara’da üniversite öğrencileri tutuklu bulunan arkadaşlarına mektup yazarak farklı bir eylem gerçekleştirdi. Öğrenciler Arkadaşlarımızı unutmadık, yalnız bırakmayacağız” mesajını verdi.

Konuyla ilgili konuşan bir öğrenci arkadaşlarının bir an önce içerden çıkmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı; “19 Mart gününden beri bir süreç var. Saraçhane'de başlayan direnişle birlikte çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı ve tutuklandı. Ankara'dan da dört arkadaşımız son eylemlerle birlikte tutuklandı. Biz de gençlik olarak arkadaşlarımız ve dayanışma amacıyla onlara mektup yazmak için geldik. Kendi sözümüzü söylemek için buradayız. Ankara'da ne kadar üniversite varsa o öğrenciler şu an burada. Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri burada.

Gençliğin direnişi dün başlamadı devam da edecek. Direnişimiz elbette işe yarar. Bu mücadele hiç bitmez. Zaten tek bir amaç odaklı bir durumdan bahsetmiyoruz. Tek bir amaç yok. Arkadaşlarımızın özgürleşmesini, cezaevinden çıkmalarını istiyoruz. Direnişimizle de bunu sağlayacağız. Başaracağımıza da inanıyoruz.”