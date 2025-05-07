7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak barınaklara yerleştirilmesini ve sahiplendirilemeyen, “tehlikeli” olarak nitelendirilen hayvanların uyutulmasını öngören düzenlemeye karşı yapılan iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, yasanın uygulanmasına dair alınan iptal kararını da iptal ederek yasa değişikliğinin önünü açtı.

Kararın gündem olmasının ardından hayvan hakları savunucuları, Anayasa Mahkemesi önünde bir araya gelerek bugün eylem düzenlemişti. Eylemler de savunucular ve polis ekipleri arasında arbede çıkmıştı. Bu olayların ardından akşam saat 20.30’da savunucular eylemlerini Kızılay’ın Sakarya Caddesi’ne taşıdı. Burada basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında konuşan hak savunucuları, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı “hayvanların yaşam hakkına açık bir tehdit” olarak nitelendirdi. Açıklamada, sahipsiz hayvanların sorununun çözümünün öldürme değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir kamu politikalarıyla mümkün olabileceği vurgulandı.

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