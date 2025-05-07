Etimesgut Belediyesi, kültürel mirasa sahip çıkma hedefiyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

“Beyaz Motosiklet” adlı belgesel film gösterimi, 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İl Başkanı Ümit Erkol, İlçe Başkanı Selçuk Demir, milletvekilleri, Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte sadece belgesel gösterimi değil, aynı zamanda sergi, şiir dinletisi ve panel oturumlarına da yer verildi. “Geçmişten Geleceğe Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz” temasıyla gerçekleştirilen programda Tuncay Çelen, Ruhi Koç ve Ethem Dinçer panelist olarak katılarak görüşlerini paylaştı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, şiir okumasıyla etkinliğe farklı bir boyut kazandırdı.

Programda, Türkiye’nin yakın tarihindeki önemli isimler arasında yer alan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın mücadelesine de vurgu yapıldı. Marksist-Leninist düşünce yapısından etkilenen bu üç isim, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde önemli birer figür olarak kabul ediliyor. Her yıl 6 Mayıs tarihinde yapılan anma etkinlikleriyle isimleri yaşatılıyor.

Başkan Beşikçioğlu: “Bu sevda, bir ömürlük…”

Gecenin önemli anlarından biri de, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı konuşmaydı. Sanat ve kültüre yönelik yaklaşımını dile getiren Beşikçioğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada, geçmişin izlerini geleceğe taşımak için toplandık. ‘Beyaz Motosiklet’ sadece bir belgesel değil, aynı zamanda emeğin, mücadelenin ve hayallerin sembolüdür. Ben bu memlekete sevdalıyım… Toprağını, havasını değil yalnızca; insanını, emeğini, mücadelesini seviyorum.

Bir çocuğun gözlerinde parlayan umut, bir emekçinin alnından süzülen ter varsa bu topraklarda, ben oradayım. Çünkü sevdam, sadece bir yerle değil, o yerin ruhuyla, halkıyla kurduğum bağladır. Halkımın iradesi yok sayılıyorsa, ben orada susmam, direnir, sözümü söylerim. Çünkü zalimin karşısında susmak, bu sevdaya ihanet olur.

Bu sevda, koltukla, makamla ölçülmez; alın teriyle, yürekle, duruşla anlam kazanır. Benim yolum halkın yoludur. Adaletin, emeğin, umudun olduğu her yerde varım. Çünkü bu sevda, bir ömürlük… Şiirle, belgeselle, sanatla konuşabildiğimiz böyle bir geceye katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte hem sanatsal hem de tarihsel ögeler bir araya getirildi. Katılımcılar, kültürel mirasın korunması adına gerçekleştirilen programda duygu dolu anlar yaşadı.