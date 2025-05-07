Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde toplanan hayvan hakları savunucuları ile güvenlik güçleri arasında bugün arbede yaşandı.

Savunucular, AYM’nin sokak hayvanları için uygulanması planlanan tartışmalı yasa maddelerinin iptali istemini reddetmesinin ardından protesto etmek için Ahlatlıbel Parkı’ndan Anayasa Mahkemesi binasına gitmek istedi.

Güvenlik güçlerinin engellemesiyle tansiyon yükseldi. Bazı göstericiler polis müdahalesi sırasında darp edildiklerini öne sürdü. Görgü tanıkları, arbede sırasında yere düşen bazı kişilerin polis tarafından sert şekilde müdahaleye maruz kaldığını belirtti.

Hayvan hakları savunucuları, kararın ardından “sessiz kalmayacağız” diyerek protestolarını sürdürme kararı aldı.