Sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

lker Canikligil Kimdir?

Türk sinema dünyasında kendine özgü tarzıyla tanınan İlker Canikligil, 26 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesi Samsunlu olan Canikligil, eğitim hayatına Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde başladı ve 1991 yılında mezun oldu. Sinema tutkusunun peşinden giderek, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’ne giriş yaptı.

Canikligil, üniversite yıllarında çektiği kısa filmlerle dikkat çekti. 1992 tarihli "Nöbetçi", 1994’te çektiği ve Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film ile En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazanan "Ağaç" ve 1995 yapımı "Uçmak İstiyorum" filmleriyle genç yaşta sinema çevrelerinde adından söz ettirmeyi başardı. 2001 yılında çektiği "Simulacra" adlı kısa film ise Manchester Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Akademik kariyerine 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başlayan Canikligil, 2006 yılında bu görevinden ayrılarak reklam sektörüne adım attı. Bununla birlikte dijital medya dünyasında da aktif hale gelerek YouTube üzerinden çeşitli içerikler üretmeye başladı.

Hem sinema alanındaki yetkinliği hem de dijital içerik üretimiyle farklı platformlarda etkisini sürdüren İlker Canikligil, Türkiye'de sinema kültürünün gelişmesine katkı sağlayan önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.