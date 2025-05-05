Etimesgut Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte mahalle, sokak, park ve bahçelerin daha temiz ve ferah görünmesi için bahar temizliğine başladı. Etimesgut Belediyesi vatandaşların daha temiz yerlerde vakit geçirmesi için canla ve başla çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar Eryaman 1, 2, 3, 4 ve 5. etaplar, Göksu ve çevresi, Devlet Mahallesi, Güzelkent Mahallesi, Eryaman Köyü, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi, Altay Mahallesi, Eryaman Stadı çevresi, Metromall AVM ve CKM çevrelerinde temizlik sürüyor.

Etimesgut Belediyesi resmi hesabından hizmete ilişkin şöyle paylaşım yapıldı: "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Eryaman bölgesinde kapsamlı bir bahar temizliği çalışması gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında; Eryaman 1, 2, 3, 4 ve 5. etaplar, Göksu ve çevresi, Devlet Mahallesi, Güzelkent Mahallesi, Eryaman Köyü, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi, Altay Mahallesi, Eryaman Stadı çevresi, Metromall AVM ve CKM çevresi titizlikle temizlendi. 7 bölge amiri, 170 personel, 6 süpürge aracı, 2 kepçe, 6 kamyon, 2 konteyner yıkama aracı, 2 hidrostatik süpürge ve 8 çöp kamyonunun görev aldığı çalışmalarda; sokaklar süpürüldü, boş arsalardaki atıklar toplandı, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi." ifadeleri kullanıldı.