Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörü ve SeğmenSu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ödemiş, Kapadokya Üniversitesi’nin davetlisi olarak 6 Mayıs Salı günü Ürgüp’te düzenlenecek "Akl-Ahlak-Adalet-Adap Konuşmaları" kapsamında konuşma yapacak.

Etkinlik, saat 10.00’da Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi Mahzen-Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. "Kültür Varlıklarını Koruma Perspektifinde Bir Değerlendirme: Ankara Örneği" başlığıyla düzenlenecek söyleşinin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ruşen Keleş üstlenecek.

Konuşmasının ardından Ödemiş, Ürgüp'ün tarihine ışık tuttuğu kitabının imza günüyle sevenleriyle buluşacak. Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda Ödemiş, "Zamanı olan dostlarımı beklerim. İyi akşamlar, selamlar, sevgiler," ifadelerini kullandı.