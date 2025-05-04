Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği (BAL-DES) baharın müjdecisi Hıdırellez'i Ankara'nın Kızılay semtinde coşku ile kutlandı. Birlik ve beraberliğin pekiştirildiği bu etkinlikte, geleneksel ritüeller, müzik, halk oyunları ve sürpriz etkinlikler yapıldı.

"Ne mutlu Türk kültürünü yaşatanlara"

Kutlamalar öncesinde bir basın açıklaması yapan Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği Genel Başkanı Aygün İlko, Hıdırellez’in Türk kültürü açısından taşıdığı derin anlamlara değindi.

İlko yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Hıdırellez, Orta Asya bozkırlarında doğan ve Anadolu’ya, oradan da Balkanlar’a taşınan bir Türk geleneğidir. Atalarımız, göç ettikleri her yere kültürlerini, inançlarını ve yaşam sevincini de götürmüşlerdir. Bu nedenle Hıdırellez, sadece Anadolu’da değil, Kosova’da, Makedonya’da, Bulgaristan’da, Bosna’da da coşkuyla yaşatılmaktadır. Bu kutlu gün, Türk kültürünün doğayla uyumlu yaşama anlayışını, toplumsal dayanışma ruhuyla ve geleceğe umutla bakma alışkanlığını gösterir.

Ateşten atlamak, gül dallarına dilekler asmak, sofralar kurmak hep bu köklü geleneğin parçalarıdır. Balkanlar’da yaşayan Türkler, bu geleneği yüzyıllardır elden ele, gönülden Gönül'e taşıyarak kültürel bir köprü kurmuşlardır. Hıdırellez, onların da kimliğini yaşatma direnişidir. Bu güzel geleneği yaşatmak, hem geçmişimize sahip çıkmak hem de ortak Türk kimliğimizi diri tutmak demektir. Hıdırellez hepimize kutlu olsun. Ne mutlu Türk kültürünü yaşatanlara"

Siyaset ve Sivil Toplumdan Geniş Katılım

Etkinliğe siyasi ve sivil toplum dünyasından önemli isimler de katıldı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, etkinlik alanında Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada Hıdırellez’in toplumsal ve kültürel değerine vurgu yaptı. Yıldırım şu sözleriyle duygularını ifade etti: "Biz dün 3 Mayıs Türkçüler Günü’nü, bugün ise Balkan Türkleri’nin Hıdırellez gününü kutluyoruz. Bu Hıdırellez dünyanın pek çok yerinde kutlanıyor. Böylece baharın gelişini Hıdırellez ile karşılıyor, kültürümüzü yaşatıyor ve birlik beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutluyuz.”

Türk Dünyası Vurgusu

Etkinliğe katılan bir diğer önemli isim AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi Başkanı Şereffettin Deniz ise yaptığı açıklamada Türk dünyası için duyduğu özlemi dile getirerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu: “Bizim camiamızda Türk dünyası her zaman özlemle anılan, sorunları çözülmeyi bekleyen bir dünyadır. Bir araya gelmesi, birlikte hareket etmesi gereken bir yapıdan bahsediyoruz. Bu nedenle yöneticilerin bakış açılarını Türk dünyasına çevirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hıdırellez bu birlikteliği sağlamak için güzel bir vesile. Bugün burada olmak, bu birlikteliğe katkı sunmak beni mutlu ediyor.”

Kültürel Birliktelik, Geleceğe Umut

BAL-DES’in organize ettiği etkinlik, sadece geçmişi yad etmek değil, aynı zamanda gelecek nesillere kültürel bir miras bırakmak açısından da önem taşıyor. Bahar müjdecisi olan bu etkinliğe katılan vatandaşlar ateşin üstünden atlayarak dileklerini diledi. O anlar ise renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Hıdırellez Nedir? Baharın ve Umudun Bayramı

Her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanan Hıdırellez, Türk kültüründe baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını simgeleyen kadim bir gelenektir. Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, Orta Asya ve Orta Doğu’da da farklı ritüellerle kutlanan Hıdırellez, bolluk, bereket, sağlık ve umut dilekleriyle anılır.

Halk inancına göre bu gece, yaşamı simgeleyen Hızır ile suyu ve bereketi simgeleyen İlyas peygamberler bir araya gelir. Bu kutsal buluşmanın insanlara şans, sağlık ve mutluluk getirdiğine inanılır. Geleneksel kutlamalarda, ateşten atlanır, gül ağaçlarının dallarına dilekler bağlanır, açık alanlarda toplu yemekler ve eğlenceler düzenlenir. Bu ritüellerin amacı hem kötü ruhlardan arınmak hem de yeni başlangıçlara niyet etmektir.