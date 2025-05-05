Gençlerbirliği, İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı. Kırmızı-karalı minik taraftarlar, ligin 37. haftasında Sakaryaspor ile Eryaman Stadyumu’nda oynanan maç öncesinde anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Kırmızı-Karalarımız, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’i unutmadı. Kırmızı-karalı minik taraftarlarımız, Sakaryaspor maçı öncesi seremoniye üzerinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıktı. Gençlerbirliği’miz, ligin 37. haftasında Sakaryaspor’la Eryaman Stadyumu’nda oynadığı maçta, İstanbul Kadıköy’de uğradığı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi unutmadı. Kırmızı-karalı minik taraftarlarımız, şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için üzerinde Mattia Ahmet Minguzzi fotoğrafının yer aldığı tişört giyerek ve Ahmet Minguzzi’nin sol gözünün altındaki doğum lekesine binaen göz altını boyayarak seremoniye çıktı."