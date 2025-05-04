Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Ankara’da TBMM Grup Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen cenaze törenin de uğradığı yumruklu saldırının ardından, CHP Genel Merkezi’nde yoğun bir hareketlilik yaşandı. Saldırıyı kınamak ve partiye destek vermek amacıyla çok sayıda vatandaş, milletvekili ve belediye başkanı genel merkeze geldi.

Bu isimler arasında Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de yer aldı. CHP Genel Merkezi'ne gelen Başkan Şahin, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Parti binası önünde toplanan kalabalıkla sohbet eden Şahin, birlik ve dayanışma mesajını verdi.

Vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde kararlılık vurgusu yapan Başkan Şahin, “Yılmayacağız, başaracağız.” ifadelerini kullanarak hem partiye hem de demokrasiye sahip çıkma çağrısında bulundu.