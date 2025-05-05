Ankara- Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Kazmaca Köyü’nde düzenlenen programa katıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Baharın bereketi hepimize güzellikler getirsin” ifadeleri kullanıldı.

Hıdırellez Nedir?

Türk kültüründe ve Orta Doğu'da köklü bir geçmişe sahip olan Hıdırellez, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen bu özel gün, doğanın uyanışıyla birlikte bolluk, bereket ve sağlık dilekleriyle anılır.

Halk inanışına göre Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olan Hıdırellez'de insanlar dilekler diler, ateşten atlar, çeşitli ritüeller gerçekleştirir.