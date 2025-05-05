Takımın elde ettiği bu önemli zaferin ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Lideri devirdik, hedefe bir adım daha yaklaştık!” ifadelerini kullandı.

Başkan Acar, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Bu başarıda emeği geçen futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve her daim inancını yitirmeyen taraftarlarımızı yürekten kutluyorum. Bu yolun adı mücadele, bu sevdanın adı Kızılcahamam! Sonu inşallah şampiyonluk olsun!”

Kızılcahamam Belediyespor’un bu kritik galibiyeti, camiada büyük bir sevinç yaratırken, Süper Amatör Lig yolundaki umutları da güçlendirdi.

Lideri devirdik, hedefe bir adım daha yaklaştık!



Kızılcahamam Belediyespor’umuz, Playoff 5. hafta maçında grubun zirvesindeki rakibini 2-0’lık net bir skorla mağlup ederek Süper Amatör Lig yolunda büyük bir adım attı.



Bu başarıda emeği geçen futbolcularımızı, teknik ekibimizi… pic.twitter.com/PJm8sppcic — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) May 4, 2025