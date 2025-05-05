Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında, 5 Mayıs 2025 sabahı saat 02.00 sıralarında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın bina sakinlerine panik yaşattı.

Olay, Menzil Caddesi üzerindeki binada yaşandı. Patlama sonrası bina alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk etapta 4 kişinin yaralandığı bildirilse de, Konya Valiliği ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini duyurdu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Valilik açıklamasında, “05.05.2025 günü saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.