Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir’deki ‘kötü adam’ karakteriyle dikkat çeken oyuncu Ferit Kaya, şivesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Diyarbakırlı oyuncu, oyunculuk eğitiminin ilk yıllarında şivesi nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını ancak zamanla bu durumun avantaja dönüştüğünü söyledi.

"Kariyerimin başında düzeltmek için çok uğraştım ama şimdi şivem bana para kazandırıyor" diyen Ferit Kaya, özellikle şiveli karakterlerle ekranlarda yer almasının kendisi için büyük bir fırsat yarattığını ifade etti.

Şivesini düzeltmek için ilginç yöntemler de denediğini belirten Kaya, yakın arkadaşı Erkan Avcı'nın önerisiyle TRT’yi açık bırakıp o şekilde uyuduğunu dile getirdi.

"Hocalarım bana 1.5 yıl Diyarbakır’a gitme yasağı koydu. Çünkü düzeltip gidiyorum, şive yeniden bozuluyor. Sonunda 'yasak' dediler. Gitmeyince daha kolay toparladım. Çok şükür bugünlere geldik" diyen oyuncu, bu sürecin kariyerine olumlu yansıdığını belirtti.

Ayna Yapım tarafından hazırlanan Uzak Şehir, her pazartesi saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.