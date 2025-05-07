Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde refüjdeki tellere çarpıp takla atan motosikletin sürücüsü Berkay Çoban yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yakalandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi Ereğli Devrek Yolu üzerinde gerçekleşti. Berkay Çoban idaresindeki 67 ACY 417 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan refüjdeki tellere çarparak durdu.
Çoban yolda taklalar attı. Sürücünün yardımına çevredekiler koşarken, sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, Kepez istikametine giden motosikletin yoldan çıkarak refüje, ardından da tel örgülere çarptığı, sürücünün ise taklalar attığı anlar gözüktü.