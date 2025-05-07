İstanbul, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde ara sokaktan çıkan motosikletli caddede ilerleyen hafif ticari araca hızla çarparak takla attı. Kazada motosiklet sürücüyü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Salı günü öğle saatlerinde de meydana gelirken ara sokaktan caddeye hızla çıkan motosiklet sürücüsü, caddede ilerleyen hafif ticari aracı fark edemeyerek çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havada takla atarak yere düştü. Motosiklet ise caddeye savruldu. Çevredekiler ve araç sürücüsü kaza sonrası motosikletlinin yardımına koştu. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.