Vatikan’da yapılan ilk oylamada yeni papa seçilememesi üzerine Sistina Şapeli’nden siyah duman çıktı.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bugün ilk tur oylaması yapıldı.

Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne giren seçici 133 kardinal, yeminlerini etti. Ardından da Latince 'Extra Omnes' yani 'işi olmayanlar çıksın' anlamındaki komut verildi ve şapelin içinde sadece seçici olan kardinaller kaldı.

Katolik Kilisesi'nde ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinallerden 80 yaşın altındaki 133 kardinalin katıldığı oylamanın sonucu, Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen dumanla açıklandı. Bacadan yükselen siyah dumanla, bugün başlayan Konklav'ın ilk oturumunda yeni papanın seçilemediği tüm dünyaya ilan edildi.

133 kardinal, yarından itibaren Papa seçilene dek sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde 4 oylamaya katılacak. Yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz renkte duman yükselecek.