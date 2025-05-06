Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 4’üncü D-8 Turizm Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarda bulundu. Bakan Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Mısır'da düzenlenen D-8 Turizm Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. İran Kültürel Miras Bakanı Sayın Seyyid Rıza Salehi Amir, Pakistan Devlet Bakanı Sayın Huzaifa Rehman, Mısır Turizm ve Eski Eser Bakanı Sayın Sherif Fathi ve Mısır Kültür Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmed Fouad Hanno ile bir araya geldik. Ortak mirasımızı daha güçlü iş birlikleriyle geleceğe taşıma kararlılığımızı Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kez daha teyit ettik” ifadelerini kullandı.

Güçlü İş Birlikleri Mesajı Verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen D-8 Turizm Bakanları Toplantısı’nda önemli temaslarda bulundu. Ersoy, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda, “Mısır’da düzenlenen D-8 Turizm Bakanları Toplantısı’nda mevkidaşlarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik” dedi. Bakan, görüşmelerde İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salehi Amir, Pakistan Devlet Bakanı Huzaifa Rehman, Mısır Turizm ve Eski Eser Bakanı Sherif Fathi ve Mısır Kültür Bakanı Prof. Dr. Ahmed Fouad Hanno ile bir araya geldiklerini belirtti. Ayrıca, ortak mirası daha güçlü iş birlikleriyle geleceğe taşıma kararlılıklarını bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.

Ersoy’un diğer bir paylaşımında ise, toplantının kapsamını ve amacını şu şekilde dile getirdi: “Günümüzde turizm, sadece bir seyahat faaliyeti değil; kültür, diplomasi, inovasyon ve ticaretin kesiştiği çok boyutlu bir alan olarak öne çıkıyor. Biz de bu değişimi odağımıza alarak daha güçlü iş birlikleri ve ortak vizyonla geleceği şekillendirme irademizi bu önemli buluşmada dile getirdik.”

Bakan, toplantı sırasında gündeme gelen başlıklara da değindi. “Toplantı boyunca, turizmde yapay zekâ ve dijital teknolojilerin kullanımı, kültürel mirasın korunarak tanıtılması, sürdürülebilir destinasyon yönetimi ve D-8 ülkeleri arasında kalıcı iş birliklerinin geliştirilmesi gibi başlıkları ele aldık. Bu verimli temasların, bölgemizde turizm sektörünü daha dirençli, yenilikçi ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturacağına yürekten inanıyoruz” diyerek, turizmdeki geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi.